Mercedes протаранил ворота посольства России в Кишиневе

Фото: moldova.mid.ru

Автомобиль Mercedes врезался в ворота посольства России в Кишиневе, сообщается на сайте Генерального инспектората полиции Молдавии. Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

Когда полиция установила местонахождение автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что злоумышленника задержали у города Страшены, расположенного в 40 км от Кишинева, там и проводится расследование происшествия. В ДТП никто не пострадал.

В посольстве России рассказали ТАСС, что проводится осмотр места происшествия. В ближайшее время дипмиссия намерена прокомментировать инцидент.

Ранее сообщалось, что посольство России в Таллине забросал яйцами журналист Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Инцидент произошел прямо на глазах у сотрудников местной полиции, которые и задержали журналиста.

В апреле неизвестный облил красной краской забор посольства России в столице Канады Оттаве. По словам дипломатов, своими действиями злоумышленник причинил значительный ущерб дипмиссии. Посольство передало в МИД Канады требование обеспечить безопасность дипмиссии России в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.