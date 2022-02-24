Мэр Таврийска: российские войска захватили Каховскую ГЭС

Мэр Таврийска Николай Ризак сообщил, что российские войска захватили Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) и главное здание Северо-Крымского канала в Херсонской области, передаёт украинское издание «Корреспондент». По его словам, на гидроэлектростанции вывесили российский триколор.

И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично видел танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг, — сказал Ризак.

Местные жители сняли на видео боевые машины без опознавательных знаков.

Ранее ополченцы Луганской Народной Республики взяли под контроль город Счастье и посёлок Станица Луганская на линии соприкосновения в Донбассе, о чём заявил советник главы МВД республики Виталий Киселёв. Некоторое время назад Народная милиция ЛНР начала операцию по освобождению подконтрольной киевской власти территории.

В свою очередь жители города Константиновка на востоке Украины рассказали, что украинские военные начали покидать свои позиции и отступать в сторону Краматорска и Славянска. По словам одной из местных жительниц, утром 24 февраля в районе Константиновки вёлся мощный артиллерийский огонь.