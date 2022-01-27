Мэр Мариуполя не нашёл признаков российской «агрессии» на границе

Мэр украинского города Мариуполя, расположенного на линии соприкосновения с самопровозглашёнными республиками Донбасса, Вадим Бойченко считает, что Запад нагнетает ситуацию вокруг Украины, заявляя о якобы готовящемся «вторжении» России. Об этом он заявил в интервью Financial Times. Сам градоначальник не видит признаков агрессии.

Нет признаков возросшей активности наших восточных друзей. Я думаю, что наши друзья-политики [на Западе] нагнетают ситуацию. Это часть переговоров и все хотят поиграть мускулами, — сказал Бойченко.

Он добавил, что не видит риска войны. По мнению Бойченко, она «разворачивается на ТВ и в социальных сетях».

Начиная с конца прошлого года западные СМИ и политики обвиняют Россию в якобы готовящемся вторжении на Украину. В частности, карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт». Немецкое издание Bild опубликовало план готовящегося вторжения, а сроками начала боевых действий назвало конец января — начало февраля.