Мэр Гянджи рассказал о жертвах обстрела города

https://static.news.ru/photo/2e1cdb36-16af-11eb-898c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/achopkins1

Жертвами ракетного удара по городу Гянджа в Азербайджане стали 26 человек, почти 140 получили ранения. Об этом рассказал глава мэрии Ниязи Байрамов.

Он уточнил, что в период с 4 по 11 октября армянская сторона выпустила 13 ракет, восемь из которых взорвались. Среди погибших в результате обстрела было семеро детей.

Из восьми ракет три — запрещённые типа SCUD, в результате их попаданий пострадали 138 человек, из них пятеро находятся в больнице, 26 человек погибли, из них семеро детей. Четверо детей остались без родителей, — приводит слова Байрамова РИА Новости.

Глава исполнительной власти Гянджи также отметил, что было повреждено около 750 домов. Он сказал, что город постепенно начинает восстанавливать разрушенные постройки. Пострадавшие и оставшиеся без домов люди временно переселены в квартиры и в общежития.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Гяндже прошла заупокойная служба по погибшему российскому подростку. 13-летний мальчик пострадал при обстреле 17 октября и умер неделю спустя.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии.