Мэр Донецка сообщил о массированном артобстреле в Петровском районе

Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Он призвал жителей города принять все необходимые меры предосторожности.

Украинские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка. Просьба к жителям, по возможности, спуститься в подвалы или укрытия! — написал Кулемзин.

14 марта в результате удара украинской ракеты у Дома правительства в центре Донецка погибли 20 человек. Ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и доставлены в медицинские учреждения. В ДНР был объявлен траур.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики произошедшее назвали терактом. Как пояснил глава республики Денис Пушилин, удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта, и если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в использованной при ударе по Донецку ракете размещался запрещённый кассетный заряд.

В Кремле назвали произошедшее атакой на гражданское население. В Минобороны России заявили, что ракета была выпущена из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистов, а само решение было принято после утверждения руководством Вооружённых сил Украины в Киеве.