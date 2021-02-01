Медведев заявил, что обсуждать статус Карабаха ещё рано

https://static.news.ru/photo/eb7dfd5c-6468-11eb-a2aa-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Вопрос о статусе Нагорного Карабаха до сих пор не решён и сейчас его обсуждать нельзя во избежание «мощнейшего разряда», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Вопрос о статусе действительно не решён, но его сейчас нельзя обсуждать, потому что любая электризация поля обсуждений вокруг статуса приводит к тому, что возникает мощнейший разряд. Сейчас это сделать невозможно. Тем более что позиции сторон здесь очень сильно различаются, даже внутри Армении идут дискуссии, — цитирует РИА Новости Медведева.

Он также напомнил, что Армения до сих пор не признала независимость Нагорного Карабаха. Зампред Совбеза предложил «отодвинуть на будущий период» вопрос о статусе региона.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября 2020 года. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. Согласно ему, армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима перемирия были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась встреча, в ходе которой Путин, Алиев и Пашинян обсудили реализацию мирного соглашения по Карабаху. Стороны договорились создать новый переговорный формат, в рамках которого состоится встреча вице-премьеров.

Азербайджан уже начал создание местных исполнительных и других государственных органов власти на территориях в Нагорном Карабахе, перешедших под его контроль. Согласно распоряжению главы правительства республики Али Асадова, до 1 марта в министерства экономики и финансов должны быть направлены предложения, касающиеся распределения необходимых для этого средств, писал NEWS.ru.