Медведев оценил возможность введения единой валюты России и Белоруссии

Уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточен для введения единой валюты, такая возможность может возникнуть по мере дальнейшей интеграции, заявил в интервью РИА Новости и другим российским СМИ зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он напомнил, что разница в экономическом развитии европейских стран периодически порождает проблемы, связанные с функционированием единой валюты.

И мы, кстати, никогда об этом и не говорили, что давайте введём единый рубль и всё наладится. Единая валюта — это ведь следствие хорошего объединения экономик, их выравнивания, и так, например, появился евро, — отметил Медведев.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко допустил возможность введения единой валюты с Россией, если это будет выгодно обеим странам. Тем не менее говорить об этом пока рано. По словам главы кабмина, для реализации такой инициативы нужно создать единое экономическое пространство и законодательство в рамках Союзного государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что предметных переговоров о единой валюте России и Белоруссии в настоящее время не ведётся. Он отметил, что стадия интеграции, которая достигнута в том числе за счёт подписания пакета союзных программ, не предусматривает введения единой валюты.