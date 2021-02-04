Медведчук рассказал о российско-украинской группе по вакцине «Спутник V»

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Председатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что принимал участие во встречах двусторонней группы с представителями России для обсуждения вопроса о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украину.

Парламентарий заявил, что в рамках консультаций он проводит переговоры с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и главой НИЦ им. Гамалеи Александром Гинцбургом.

Мы создали рабочую группа совместную, украино-российскую. Мы провели все эти исследования, и было принято решение, что возможны трансфер технологий и передача сырья на Украину для производства вакцины. Ну казалось бы, что ещё? Но нет. Сначала рассказывали, что нет такой вакцины, потом — что не прошла третью фазу испытаний. Когда мы им доказали, что ни одна из вакцин — ни Moderna, ни Pfizer, ни AstraZeneca — не прошли третьей стадии, они начали говорить, что она («Спутник V». — NEWS.ru) неэффективна, — заявил Медведчук в интервью RT.

При этом он подчеркнул, что официальный Киев занял позицию, которая противоречит интересам граждан.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины посетовал на то, что Киеву приходится ждать поставок препаратов для вакцинации населения от стран ЕС «с протянутой рукой». Украина не является частью Евросоюза и не может получить от ЕС вакцины по официальной квоте, однако несколько стран обещали поделиться с Киевом полученными дозами препаратов.