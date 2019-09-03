https://static.news.ru/photo/3eb0f986-ce4a-11e9-973b-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки». По его мнению, все изменения, которые сейчас происходят на законодательном уровне, можно сравнить только со «спамом».

Если это продолжится, то мы можем от Основного закона получить «ножки и рожки», — отметил политик.

Он считает, что поправки в документ можно вносить, «но строго и в полном соответствии с действующим законодательством, напомнив о законе о регламенте». Трансляцию выступления вёл телеканал «112 Украина».

Ранее News.ru писал о том, что Верховная рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Закон вступит в силу после подписания спикером Дмитрием Разумковым и президентом страны Владимиром Зеленским, а также публикации в официальной прессе.