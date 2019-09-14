https://static.news.ru/photo/b83e0b88-d721-11e9-b500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Haasmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Польский турист во время восхождения на гору в Армении погиб из-за нападения медведя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС закавказского государства.

Гражданка Польши Марго Л. сообщила днём 14 сентября службе спасения 911, что она и её друг, также польский гражданин, подверглись нападению медведя при восхождении на гору Арагац, — цитирует сообщение РИА Новости .

Через два часа после получения этой информации армянские спасатели вышли на пострадавших. К месту ЧП вылетели медики, которые констатировали смерть гражданина Польши Петра Б. 1986 года рождения.

Спутница погибшего госпитализирована.

Как писал News.ru, в Симферопольском районе Крыма зафиксированы случаи нападения волков. По данным республиканского МЧС, пострадали три человека.