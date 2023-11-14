Мединский придумал сравнение для союза России и Белоруссии Мединский сравнил союз Белоруссии и России с таунхаусом с общей охраной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мединский

Союз Белоруссии и России подобен таунхаусу с отдельными входами, но общими крышей, охраной и коммуникациями, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, передает ТАСС. Об этом он заявил, открывая памятник князю Александру Невскому у российского посольства в Минске.

Две ветви русского народа — великорусская и белорусская — две эти ветви так и остаются союзными, союзным государством, пройдя через многие невзгоды <...>Людьми, которым определено жить рядом, бок о бок, причем жить в одном доме. Как говорят американцы, в таунхаусе: входы разные, у каждого свой участок, своя лужайка, на которой он за порядок отвечает, а крыша — одна, коммуникации — общие, охрана — общая. Так надежнее и спокойнее, — сказал он.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов, в свою очередь отметил, что обе страны, находясь в историческом союзе, вновь отстаивают свой суверенитет и право на проведение независимой, политики, которая оснвоана на национальных интересах. Он добавил, что установка монумента стала результатом совместной работы Белорусской православной церкви, Минского городского исполнительного комитета и российского посольства.

Мединский ранее назвал Украину частью русской земли и заявил, что ему глубоко симпатичен народ этой страны. Мединский считает, что нельзя называть всех жителей соседней страны бандеровцами. По его словам, нужно отделять украинский режим и граждан, только часть из которых «зазомбированная идеологически».