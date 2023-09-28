МЧС Узбекистана: взрыв произошел на складе массива «Строитель»

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Взрыв в Ташкенте произошел на одном из складов массива «Строители» Сергелийского района, сообщили в пресс-службе местного МЧС. В результате складские помещения охватил огонь.

На место происшествия прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и три дополнительных грузовика, для борьбы с огнем. Спасатели приступили к тушению пожара сразу после прибытия.

На данный момент нет информации о пострадавших или погибших в результате взрыва и пожара. Оперативные службы продолжают работу на месте инцидента.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел недалеко от таможенного склада Ташкентского аэропорта. Взрывная волна ощущалась в 30 километрах от эпицентра. В окрестных жилых домах выбило стекла. Начался пожар. Огонь сразу охватил большую площадь.

В мае один человек погиб и еще несколько пострадали в результате взрыва на участке газопровода в Белоярском районе ХМАО. ЧП произошло в 30 км от поселка Лыхма. Происшествие случилось на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал — Европа. ТАСС уточнил, что в результате взрыва пострадали пять человек.

Ранее также сообщалось о взрыве бытового газа в доме в подмосковной Балашихе. В результате ЧП семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми пострадавшим потребовалась госпитализация. Кроме того, повреждения получили более 10 квартир. Взрывной волной выбило стекла в окнах дома напротив.