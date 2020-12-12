МЧС РФ направит в Нагорный Карабах 1200 тонн гуманитарной помощи

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МЧС России отправит в Нагорный Карабах около 1200 тонн гуманитарной помощи. Более 50 вагонов доставят стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности в зону затухающего конфликта между Арменией и Азербайджаном по железной дороге, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

МЧС России направит в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью гражданскому населению. Отправка будет осуществлена из восьми городов России. В составе груза — стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности. Всего около 1200 тонн, — сообщила пресс-служба МЧС.

25 ноября NEWS.ru писал, что дополнительная группировка российских спасателей направилась в Нагорный Карабах для оказания помощи местным жителям.

В ведомстве добавили, что вместе со спасателями в регион будет переброшена необходимая техника, а также средства для проживания российских специалистов. Все участники группы прошли тесты на коронавирус, а также на стрессоустойчивость.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.