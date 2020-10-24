МЧС Белоруссии разрешило энергетический пуск первого блока БелАЭС

https://static.news.ru/photo/94103f9a-15e3-11eb-8672-fa163e074e61_660.jpg Фото: Белорусская атомная электростанция/facebook.com

МЧС Белоруссии выдало разрешение на энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС, передаёт пресс-служба ведомства. Строительство АЭС велось неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года. Объект возводится рабочими из РФ.

Коллегией МЧС принято положительное решение о внесении изменений в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы энергетического пуска энергоблока № 1, — передаёт ТАСС.

В августе 2019 года они устроили демонстрацию на главной площади города с требованием выплаты заработной платы. Отработанное ядерное топливо Белорусской АЭС будет вывозиться в РФ и перерабатываться.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) запустят 7 ноября. Эту дату он назвал на встрече с политическим активом. Выступая перед собравшимися, глава государства заявил, что страна выходит из непростого периода, который переживала в течение последних двух месяцев.

По его словам, пока «группа вечно недовольных» пыталась «разрушить стабильность», остальная страна жила повседневной жизнью: люди собирали «небывалый урожай» с полей, строили дома и модернизировали предприятия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый энергоблок Белорусской АЭС вывели на минимально контролируемый уровень мощности. По данным пресс-службы Минэнерго Белоруссии, цепная реакция была запущена в соответствии с графиком сооружения атомной электростанции. Таким образом, положено начало жизненного цикла реактора.