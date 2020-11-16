МЧС Азербайджана создаёт местные структуры в Карабахе

https://static.news.ru/photo/e1a867e2-27da-11eb-8e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: fhn.gov.az

МЧС Азербайджана приступило к созданию местных структур на перешедших под контроль республики территориях в Нагорном Карабахе.

В частности, подразделения противопожарной службы МЧС начали работу в городах Джабраил, Губадлы, Зангилан и Шуша. В министерстве отметили, что все части оснащены техникой и оборудованием для работы на высоком уровне.

Несколько ранее приступили к работе подразделения противопожарной службы в Физули и посёлке Гадрут Ходжавендского района, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В рамках договорённостей в Нагорном Карабахе будут размещены 1960 российских миротворцев.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана показало кадры из освобождённых населённых пунктов в Ходжавендском районе. Судя по кадрам, в регионе соблюдается режим прекращения огня.