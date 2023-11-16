Матвиенко оценила роль Запада в отношениях Азербайджана и Армении Матвиенко: Запад был настроен только на разжигание конфликта Еревана и Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Действия стран Запада всегда были направлены на разжигание конфликта между Азербайджаном и Арменией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, передает ТАСС. При этом Россия, по ее словам, напротив, содействовала тому, чтобы в регионе воцарилась обстановка стабильности и спокойствия.

Россия, вы знаете, с первых шагов всегда принимала самое активное участие в том, чтобы Южный Кавказ был стабильным и мирным. Для нас это очень важно. Мы видим, что западные государства были настроены только на разжигание конфликта, мы не видели позитивных шагов в продвижении мирной повестки. На Азербайджан оказывалось давление на самых разных площадках, ни к чему хорошему это не приведет, — отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула, что союзнические отношения России и Азербайджана продолжают развиваться по нарастающей, а президенты обеих стран находятся в постоянном контакте. По ее словам, это способствует активному двустороннему сотрудничеству по инфраструктурным, межрегиональным и межгосударственным проектам.

Также Матвиенко анонсировала проведение азербайджано-российского межрегионального форума в России, передает «Sputnik Азербайджан». По ее словам, он состоится в декабре. Кроме того, сообщается, что спикер Совфеда пригласила азербайджанскую коллегу Милли Меджлиса принять участие в Четвертом Евразийском женском форуме, который состоится в Петербурге в 2024 году.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что советы Запада препятствуют выполнению трехсторонних договоренностей по примирению Еревана и Баку. По ее словам, речь в том числе идет о завершении работ по разблокированию коммуникаций в Закавказье.