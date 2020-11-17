Матвиенко назвала ключевой фактор в прекращении конфликта в Карабахе

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Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе был остановлен благодаря вводу российских миротворческих сил. Об этом на заседании заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что участие российских миротворцев сыграло ключевую роль в остановке кровопролития. По словам Матвиенко, они при этом выполняют не только миротворческие функции.

[Они] обеспечивают безопасность возвращения беженцев в свои родные места в соответствии с соглашением, подписанным главами трех государств, оказывают медицинскую помощь, — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Также на заседании в среду, 18 ноября, Совфед единогласно принял постановление, дающее согласие президенту РФ на направление в Карабах российских военных со всем необходимым вооружением, военной и спецтехникой с 10 ноября.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашинян представил план дальнейшей работы армянского правительства. Он обнародовал дорожную карту из 15 пунктов, отчитаться по которой намерен летом 2021 года.