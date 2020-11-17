16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Матвиенко назвала ключевой фактор в прекращении конфликта в Карабахе

10:56, 18 ноября 2020 17
Фото: mil.ru

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе был остановлен благодаря вводу российских миротворческих сил. Об этом на заседании заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что участие российских миротворцев сыграло ключевую роль в остановке кровопролития. По словам Матвиенко, они при этом выполняют не только миротворческие функции.

[Они] обеспечивают безопасность возвращения беженцев в свои родные места в соответствии с соглашением, подписанным главами трех государств, оказывают медицинскую помощь, — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Также на заседании в среду, 18 ноября, Совфед единогласно принял постановление, дающее согласие президенту РФ на направление в Карабах российских военных со всем необходимым вооружением, военной и спецтехникой с 10 ноября.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашинян представил план дальнейшей работы армянского правительства. Он обнародовал дорожную карту из 15 пунктов, отчитаться по которой намерен летом 2021 года.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео