Мать Протасевича объяснила его поведение на пресс-конференции

https://static.news.ru/photo/e4820432-ce83-11eb-b4a5-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Задержанный в минском аэропорту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич вынужденно принял участие в брифинге МИД Белоруссии. Он надел на себя маску, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своей девушки — арестованной россиянки Софии Сапеги. Так в разговоре с журналистами заявила Наталья Протасевич — мать белорусского журналиста. Её слова приводит Deutsche Welle.

По словам матери Протасевича, она посмотрела запись брифинга. Женщина не увидела на лице своего сына следов насилия. Однако она отметила, что Роман нервно моргал и в целом вид у него был подавленный.

Ясно, что ему очень сильно угрожают, — сказала родительница оппозиционера.

Брифинг прошёл в понедельник, 14 июня. Протасевич в ходе мероприятия заявил, что его «никто не бил» и не принуждал к сотрудничеству со следствием.

Журналиста и его девушку, россиянку Софию Сапегу задержали 23 мая, когда самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после ложных сообщений о минировании со стороны белорусского диспетчера. В отношении него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков». Он признал свою вину в призывах к протестам в Белоруссии, которые прошли после президентских выборов в 2020 году.

Сооснователь NEXTA Степан Путило заявил, что признания Протасевича — «результат чудовищных пыток». Он предположил, что на блогера оказывалось как физическое, так и психологическое давление.