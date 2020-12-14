Машина врезалась в шлагбаум посольства РФ в Казахстане

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Автомобиль врезался в шлагбаум российского посольства в Нур-Султане и погнул ограждение. Причиной стала гололедица, из-за которой водитель машины не справился с управлением, рассказали в местной полиции.

22-летний водитель автомашины Lada Largus, следуя по улице Ташенова в сторону улицы Бараева, в условиях гололёда не справился с рулевым управлением, и автомашину занесло вправо, — говорится в сообщении городского департамента полиции в Facebook.

В результате ДТП никто не пострадал. На шофёра завели административное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем повреждение имущества. Материалы дела направили в специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана.

Ранее сотрудник полиции за рулём автомобиля ВАЗ сбил восьмилетнюю девочку на территории Московской области. Силовик совершил ДТП, когда ребёнок переходил по нерегулируемому пешеходному переходу. Прокуратура Подмосковья уже начала проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы надзорного ведомства.

Наезд на ребёнка произошёл на автодороге Можайск — Клементьево — Руза. На момент аварии полицейский уже не находился при исполнении своих служебных обязанностей. В ведомстве подчеркнули, что ход проверки, которую проводят сотрудники следственного органа, находится под контролем, писал NEWS.ru.