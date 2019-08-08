Машина спецназа во время штурма протаранила ворота резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
По данным телеканала «Апрель», в операции участвуют до 6 тыс. силовиков, в них летят камни со стороны сторонников экс-главы государства.
Вечером 7 августа киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали
8 августа начался новый штурм резиденции Атамбаева.
Как ранее писал News.ru, парламент Киргизии поручил профильному комитету заняться разработкой документа о введении в стране чрезвычайного положения в связи с неудачным задержанием Атамбаева.