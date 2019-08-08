https://static.news.ru/photo/6da446f0-b9d5-11e9-800f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Vladimir Voronin/ТАСС

Машина спецназа во время штурма протаранила ворота резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

По данным телеканала «Апрель», в операции участвуют до 6 тыс. силовиков, в них летят камни со стороны сторонников экс-главы государства.

Вечером 7 августа киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 52 человека . Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) сообщили, что сторонники экс-президента использовали женщин и детей в качестве живого щита.

8 августа начался новый штурм резиденции Атамбаева.

Как ранее писал News.ru, парламент Киргизии поручил профильному комитету заняться разработкой документа о введении в стране чрезвычайного положения в связи с неудачным задержанием Атамбаева.