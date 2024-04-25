Mash: пилота казахстанской авиакомпании задержали под мефедроном Mash: пилота Air Astana задержали в состоянии наркотического опьянения

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Telegram-канал Mash сообщил, что пилота авиакомпании Air Astana задержали в состоянии наркотического опьянения в Алма-Аты. По информации канала, он употреблял мефедрон. В публикации уточняется, что мужчина летел на встречу к школьникам в Актау, где он планировал рассказать о своей работе.

Канал отметил, что мужчина в этот день не управлял самолетом, он летел в Актау как пассажир. По информации Mash, его остановили на досмотре, после чего отвезли на медэкспертизу.

В публикации сообщается, что в доме пилота провели обыск, сам мужчина честно сознался, что употреблял наркотики. По данным Mash, его отстранили от работы. Канал уточнил, что теперь ему грозит штраф, исправительные работы или арест до 40 суток.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что актер рекламных роликов пепси и «Снежной королевы» Евгений Агафонов задержан в Подмосковье с килограммом кокаина. По информации канала, в отношении 37-летнего артиста возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Как пишет канал, машину Агафонова остановили на улице 8 Марта в Люберцах днем 9 апреля, полицейские досмотрели авто и в багажнике нашли килограммовый сверток с неизвестным порошкообразным веществом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.