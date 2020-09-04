Марши противников и сторонников Лукашенко одновременно прошли в Минске

https://static.news.ru/photo/5ee59494-eedf-11ea-b39e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Колонны противников и сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко встретились в Минске на проспекте Независимости.

Как сообщает РИА Новости, в колонне противников Лукашенко в основном находились девушки и женщины. Перед тем как пройти колонной, они выстроились в «цепь солидарности» у Комаровского рынка. После этого протестующие направились к площади Победы, а оттуда на площадь Независимости мимо Дворца республики.

Сторонники Лукашенко распевали белорусский гимн. После неожиданной встречи колонны проследовали мимо друг друга. Никто не высказывал каких-либо агрессивных лозунгов или намерений. Участники шествий махали друг другу руками.

Возле метро «Октябрьская» бойцы в комбинезонах цвета хаки задержали нескольких активистов.

По данным ТАСС, позже к колонне противников Лукашенко подъехали несколько микроавтобусов с силовиками. Они стали выхватывать мужчин, которых пытались удержать женщины.

NEWS.ru писал, что в Минске ОМОН провёл жесткие задержания студентов Лингвистического университета. В МВД Белоруссии заявили, что молодых людей задержали в рамках административного процесса.

В Белоруссии уже 27-й день продолжаются протесты против действующей власти. Вышедшие на улицы люди считают выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко, сфальсифицированными. Также по стране проходят митинги в поддержку президента.