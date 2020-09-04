Марши противников и сторонников Лукашенко одновременно прошли в Минске

Колонны противников и сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко встретились в Минске на проспекте Независимости.
Как
Сторонники Лукашенко распевали белорусский гимн. После неожиданной встречи колонны проследовали мимо друг друга. Никто не высказывал каких-либо агрессивных лозунгов или намерений. Участники шествий махали друг другу руками.
Возле метро «Октябрьская» бойцы в комбинезонах цвета хаки задержали нескольких активистов.
По данным ТАСС, позже к колонне противников Лукашенко
NEWS.ru писал, что в Минске ОМОН провёл жесткие задержания студентов Лингвистического университета. В МВД Белоруссии заявили, что молодых людей задержали в рамках административного процесса.
В Белоруссии уже 27-й день продолжаются протесты против действующей власти. Вышедшие на улицы люди считают выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко, сфальсифицированными. Также по стране проходят митинги в поддержку президента.
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