Марш оппозиции в Минске собрал меньше протестующих, чем обычно

https://static.news.ru/photo/f2b6e954-fb4e-11ea-bdb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Наблюдатели отмечают, что сегодняшняя акция протеста в Минске оказалась не такой многочисленной, как демонстрации, проходившие в предыдущие воскресные дни. По некоторым оценкам, на так называемый марш справедливости вышло менее 100 тысяч человек.

«Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщает, что на улицы вышли порядка 50 тысяч человек. При этом по городу идёт несколько групп демонстрантов разной численности.

Сейчас протестующие, которые собирались возле стелы «Минск — город герой», направились в сторону резиденции Александра Лукашенко. Они скандируют лозунги в адрес белорусского президента. Возле резиденции выставлено ограждение и находятся силовики, а на крыше дежурят снайперы.

Сегодня жители Белоруссии вышли на так называемый марш справедливости. Изначально они намеревались пройти через президентский дворец к Верховному суду, чтобы оставить там портреты чиновников, которые, по их мнению, заслуживают трибунала. Однако за несколько часов до мероприятия центр города наводнили силовики. По улицам белорусской столицы начала ездить военная техника. Часть города перегородили колючей проволокой и металлическими ограждениями. Теперь оппозиционные Telegram-каналы призывают людей собраться возле стелы «Минск — город герой» и у станции метро «Немига».

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики приступили к задержаниям участников «марша справедливости».