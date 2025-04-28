Марков рассказал о борьбе Азербайджана против западного империализма Политолог Марков назвал Баку новым лидером в борьбе против неоколониализма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Марков

Баку активно развивает свою внешнюю политику и поддерживает страны, которые борются против империализма и неоколониализма, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, это происходит на фоне самодискредитации Запада.

Азербайджан оказывает поддержку странам, выступающим против неоколониальных подходов других западных государств, таких как Нидерланды. В результате формируется более широкое международное представительство и укрепление связей с этими странами, — добавил эксперт.

Марков считает, что западные страны много лет позиционировали себя как защитники демократии и свободы, но их действия часто противоречат этим принципам. Ярким примером служит поддержка репрессивного режима на Украине, считает он.

Политолог подчеркнул, что Европа утрачивает свое экономическое и моральное лидерство, а также страдает от внутренних кризисов. В качестве примера он привел преследование политиков и отстранение их от выборов. В то же время Индия и Китай демонстрируют процветание и рост экономики, добавил Марков.

К тому же Запад продолжает поддерживать спорные режимы и оккупационные действия, как с Нагорным Карабахом в прошлом. Это подрывает репутацию Запада на мировой арене и способствует падению его морального авторитета, — заключил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны Запада продолжают попытки вмешательства во внутренние дела Баку, в том числе стремясь повлиять на смену власти при помощи финансирования неправительственных организаций. По его словам, в стране была попытка госпереворота, предпринятая американской организацией.