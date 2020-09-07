Марию Колесникову похитили в центре Минска

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В Минске похитили члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову. Утром 7 сентября неизвестные схватили её и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев.

Всё это произошло в 10:05 возле Национального художественного музея.

Недалеко от музея я видела припаркованный тёмный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперёд и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, — рассказала TUT.BY проходящая мимо девушка по имени Анастиасия.

По её словам, снять происходящее на камеру мобильного телефона она не успела. Она испугалась, что её заметят и увезут вместе с Марией.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав о её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен.

В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.

Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарём Совета Иванов Кравцовым, — подчеркнул он.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Во время акций 6 сентября силовики задержали 633 человека. Общее число митингующих по всей стране составило около 31 тысячи, писал NEWS.ru.