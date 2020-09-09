Мария Колесникова находится в минском СИЗО №1

https://static.news.ru/photo/df621934-f282-11ea-a319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Об этом сообщил её отец Александр Колесников.

Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — приводит его слова TUT.BY.

7 сентября КС оппозиции сообщил, что Колесникова, а также исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой, которую люди в масках схватили возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана, писал NEWS.ru.