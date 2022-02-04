Манёвры в Белоруссии: НАТО предложили больше не размахивать «Томагавками»

Военные учения «Совместная решимость — 2022» стартовали в четверг, 3 февраля, и продлятся, согласно планам, до 20 февраля. Место их проведения — запад и юг Белоруссии, то есть вблизи границ с Польшей, Украиной и Литвой. Организаторы манёвров не скрывают их политический подтекст и демонстративный характер. Президент РБ Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сказал, что Белоруссия вынуждена сегодня укреплять свою границу с Украиной, объяснив задачи военного сотрудничества двух стран в свойственной ему образной манере: «Полезут — получат... Нам чужого не надо. Дай бог своё освоить — от Бреста до Владивостока». Какие ещё цели преследуют нынешние совместные манёвры — в материале NEWS.ru.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Лукашенко тоже дал понять, что относится к российско-белорусским учениям больше, чем как к плановой боевой учёбе. Рассказ о создании совместной системы противовоздушной обороны министр завершил фразой, что она должна показывать свою эффективность «в том числе и тем, кому это надо показывать».

«Совместную решимость — 2022» подготовили в большей степени для НАТО, чтобы продемонстрировать возможности вооружённых сил России и Белоруссии, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Учения «Запад-2021» (российско-белорусские. — NEWS.ru) натовцев, по всей видимости, ни в чём не убедили. Теперь мы приблизили военные учения к их границам — пусть наслаждаются этим зрелищем. Их военное «бодание» около наших границ в Польше, Румынии получило ответ. Нельзя давать слабину. Запад долгие годы пребывал в полной эйфории, что американские « Томагавки » могут кого угодно достать, без прямого военного соприкосновения. А теперь у России есть « Калибр », « Искандер ». Вот они и стали боятся. И готовы с нами договариваться по стратегическим, оперативно-тактическим вооружениям и по проведению учений у границ. Дмитрий Литовкин военный эксперт военный эксперт

Заявления киевских политиков о том, что группировка может воспользоваться учениями и перейти украинскую границу, военный эксперт посчитал несерьёзными. На его взгляд, для так называемого захвата Украины не обязательно вооружённым силам подходить к границам. Сирия показала эффективность российского высокоточного оружия, которым можно подавить противника издалека. В Казахстане все убедились, как оперативно десантные войска способны высадиться на том аэродроме, какой им укажут.

MOD Russia/Global Look Press

«Совместной решимостью — 2022», как сообщили в Минобороны РФ, две страны открывают насыщенную годовую программу по боевой учёбе. В планах — проведение около 20 совместных военных мероприятий. Масштабными станут и учения « Восток-2022 ». На них уже белорусской группировке предстоит добираться в воинских эшелонах почти через всю Россию.

Военные учения, как и ожидалось, вызвали резкую реакцию НАТО. Генсекретарь организации Йенс Столтенберг заявил , что «наращивание военных сил России в Белоруссии — крупнейшее со времён холодной войны». Генсек подчеркнул, что в манёврах участвуют около 30 тысяч военных, включая бойцов специальных подразделений, новейшие истребители, ракетные системы «Искандер» и комплексы ПВО С-400.

Все эти сведения на этот раз не надо было добывать военной разведке — они приводились в российских СМИ, которые подробно рассказывали, как воинские эшелоны перебрасывают в Белоруссию личный состав и вооружение из многих регионов страны, включая Дальний Восток.

Александру Лукашенко тоже выгоден ажиотаж вокруг манёвров в его стране — он хочет показать, что по-прежнему имеет силовую поддержку Москвы, отметил в беседе с NEWS.ru заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики», специалист по Белоруссии Aндрей Суздaльцев.

На 27 февраля в Белоруссии назначен конституционный референдум. Лукашенко не боится оппозиции, которая выдавлена за границу или сидит в тюрьмах. Но массовых выступлений недовольных людей он всё ещё опасается. Именно Лукашенко попросил Москву провести эти учения, — напомнил собеседник интернет-издания.

Не исключено, что белорусский президент стремится повысить свой политический вес на постсоветском пространстве, активно участвуя в военных акциях с начала года — он активно высказывался об операции ОДКБ в Казахстане, призывал Узбекистан «извлечь уроки» из этих событий.

По мнению политолога Суздальцева, Лукашенко пытается получить выгоду и на евро-атлантическом направлении, продолжая вести игру между Россией и Западом: с одной стороны он инициировал совместные учения с Россией, готов закупать у неё вооружение, но с другой — показывает Западу, что не собирается воевать против Украины, намекая, что в столь опасную ситуацию его втягивает соседняя страна на востоке. Заявление о том, что белорусы не будут воевать «на чужой территории», он сделал, выступая с посланием к парламенту 28 января нынешнего года в Минске.

Послание парламенту 28 января президента Белоруссии Александра Лукашенко president.gov.by

Оказавшись под жёсткими западными санкциями после выборов 9 августа 2020 года, Лукашенко пытается вернуть прошлые выгодные позиции: одновременно брать кредиты у России и выстраивать отношения с Западом, полагает Суздальцев.

Запад беспринципно может согласиться на эту игру. Главным противником НАТО остаётся Россия, и белорусского президента здесь могут использовать против неё, то есть пойти по украинской схеме. Хочу напомнить, что Лукашенко уже разворачивался лицом к Западу несколько раз, вызывая негативную реакцию в Москве. Что мешает ему сделать сейчас? Андрей Суздальцев замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

В качестве наиболее яркого примера наблюдатели приводят сближение Белоруссии и Евросоюза, наметившееся в начале 2019 года. 5 марта президент Белоруссии провёл совещание с руководством правительства и высших государственных органов по «участию страны в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями». На нём Лукашенко заявил: «Следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов».

Спустя три года политические настроения у белорусского руководства в корне изменились. Это приветствуется в Москве, которая, как создаётся впечатление, с помощью двух десятков совместных учений пытается напомнить оппонентам о своих «военно-технических» возможностях. Любые манёвры лучше вооружённых конфликтов — это существенный положительный фактор возросшей военной активности России и Белоруссии.