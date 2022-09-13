Аналитик рассказал, чем Еревану выгодно обострение конфликта с Баку Эксперт клуба «Валдай» Маммадов: Армения затягивает мирный процесс с Азербайджаном путем провокаций

Фото: vk.com/armenia_military_portal

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном выгодно Еревану, поскольку позволяет затянуть вывод военнослужащих из Карабаха и отсрочить исполнение договоренностей по установлению мира в регионе, заявил NEWS.ru эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Маммадов. По его словам, жесткая позиция Баку сузила Еревану круг возможных опций до провокаций.

С целью затормозить [мирный] процесс был выбран элемент провокации на границе. Азербайджан дал максимально жесткий ответ, поскольку время, отведенное на переговоры, на исходе. А Ереван продолжает говорить о «статусе Карабаха», о Минской группе ОБСЕ, наряду с этим сохраняя свои вооруженные формирования в Карабахе, — сказал политолог.

Маммадов указывает, что ночная провокация на границе Азербайджана и Армении произошла на фоне большого количества событий и процессов, в том числе международных.

В Брюсселе 31 августа лидеры Азербайджана и Армении договорились о том, что до конца сентября должна состояться встреча глав МИД двух стран по разработке текста мирного договора. После встречи в Брюсселе активизировалась Москва: прошёл телефонный разговор президентов Азербайджана и России, во Владивостоке состоялась беседа Путина и Пашиняна. В регионе находится старший советник госсекретаря США по Кавказу Филипп Рикер, который посетил Тбилиси, Ереван и прилетел в Баку. Через два дня лидеры Азербайджана и Армении должны принять участие в саммите ШОС в Самарканде.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Следственный комитет Армении из-за обстрелов на границе возбудил уголовное дело по двум статьям УК. Расследование инцидента будет проводиться на основании статей об агрессии и военных преступлениях.

К утру стороны договорились о прекращении огня в приграничных районах с 09:00 по местному времени (08:00 мск). По информации СМИ, армянская сторона нарушила эту договоренность, однако с 09:15 (08:15 мск) режим прекращения огня все же был установлен.