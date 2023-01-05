«Макдоналдс» сообщил о судьбе своих точек в Казахстане после ухода компании «Макдоналдс» возобновит работу под в Казахстане под новым названием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Макдоналдс» возобновит работу в Казахстане под новым названием, сообщили в пресс-релизе американской компании. В нем также подтвердили, что сеть ресторанов быстрого питания прекратит работу под привычным брендом из-за из-за ограничений в поставках. Пресс-служба пообещала сохранить стандарты качества выпускаемой продукции вместе с разнообразным меню и гостеприимным сервисом. О возобновлении работы точек фастфуда объявят в ближайшее время, уточнили в «Макдоналдсе».

О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода, — сказано в пресс-релизе.

Первый ресторан под брендом «Макдоналдс» в Казахстане открылся в 2016 году.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сеть «Макдоналдс» в Казахстане намерена закрыть свой бизнес. В самой компании объяснили данное решение нарушением цепочек поставок и проблемами с закупками мяса в России.

Также сообщалось, что «Вкусно — и точка» придет на смену сети быстрого питания «Макдоналдс» в Белоруссии. Соответствующий договор франчайзи был подписан с «КСБ Виктори Рестораны», которая управляла американской сетью фастфуда в республике. На 15 декабря 2022 года бывшие точки «Макдоналдса» начали переименовываться.