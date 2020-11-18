Майя Санду пообещала установить позитивные отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/a9b33a2e-2997-11eb-b19a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Избранный президент Молдавии, бывший премьер-министр страны, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду провела встречу с послом РФ Олегом Васнецовым. Она пообещала приложить усилия, чтобы установить хорошие отношения с Россией.

Будучи премьер-министром, я старалась строить отношения, основанные на взаимном уважении и прозрачности, которые бы шли на благо граждан. Я хочу, чтобы мы могли возобновить сотрудничество на основе этих принципов. <...> Я приложу все усилия, чтобы установить позитивные, практичные и прозрачные отношения с Российской Федерацией. Надеюсь, что у нас будет хорошее сотрудничество, — приводит слова Санду пресс-служба партии в Facebook.

Санду также поблагодарила российского лидера Владимира Путина за поздравление с победой на выборах. Она сообщила, что достигнута также предварительная договорённость по началу работы по продлению освобождения от таможенных пошлин ряда товаров из Молдавии. Срок действия льготного периода истекает 31 декабря 2020 года.

На выборах Санду, напомним, победила во втором туре, набрав 57,75% голосов. Таким образом, она взяла верх над действующим президентом Молдавии Игорем Додоном.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с успешным для неё итогом второго тура президентских выборов. Он выразил надежду на развитие отношений Кишинёва и Минска.