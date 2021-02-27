Майя Санду объяснила, почему настаивает на досрочных парламентских выборах

https://static.news.ru/photo/c07c420c-79d1-11eb-857d-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/ParliamentRM

Президент Молдавии Майя Санду считает, что изменения в политическом классе страны неизбежны, что вынуждает её настаивать на досрочных парламентских выборах. Об этом она заявила на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Политик обратила внимание на то, что граждане страны ждут реформы системы юстиции, что не находит одобрения у определённых групп в парламенте. Санду считает, что население поддержит изменения в политическом классе Молдавии. Она также выразила благодарность Евросовету, который солидарен с ней в вопросе внутренних реформ.

Чтобы осуществить реформу юстиции, нам нужна поддержка парламента. Чем быстрее мы проведём досрочные выборы, тем скорее многое изменится к лучшему, — заявила молдавский лидер.

В настоящее время большинство в парламенте Молдавии — 37 мест — имеет Партия социалистов, лидером которой является политический противник Санду, бывший президент страны Игорь Додон. Тогда как партия «Действие и солидарность», которой неформально руководит Санду, представлена в высшем представительном и законодательном органе страны лишь 16 парламентариями.

Ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду предложила кандидатуру экс-министра финансов страны Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. Последняя 5 февраля представила свою команду кабмина, а 8 февраля — программу нового правительства. Однако на заседании 11 февраля депутаты парламента не утвердили ни программу, ни состав кабмина, ни саму кандидатуру Гаврилицы.

Позже президент подписала указ о повторном выдвижении Гаврилицы, но, как писал NEWS.ru, Конституционный суд Молдавии признал указ антиконституционным. Запрос в судебную инстанцию направила группа депутатов от Партии социалистов. При этом КС не стал рассматривать запрос о грубом нарушении Санду действующего законодательства. Тем временем пост премьера остаётся вакантным с декабря 2020 года.