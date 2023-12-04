Любовница, борьба с Западом: о чем книга Назарбаева, подареннная Путину Песков: Назарбаев подарил Путину авторский экземпляр мемуаров

Фото: kremlin.ru

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал свои мемуары «Моя жизнь. От зависимости к свободе» российскому лидеру Владимиру Путину. О чем эта книга, что Назарбаев рассказал о молодой любовнице и борьбе с Западом?

Что в книге Назарбаева есть о Путине

У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, читал ли Путин книгу Назарбаева, и понравилась ли ему глава «Лидер», в которой речь идет о нем самом.

«Нурсултан Абишевич прислал свою книгу Владимиру Владимировичу, она будет передана президенту. Это такой авторский экземпляр», — ответил Песков.

Как сообщали «Известия», в книге Назарбаев связывает развитие России непосредственно с российским лидером.

«Путин вывел страну из тупика усталости. Самое главное, Владимир Владимирович масштабно укрепил патриотизм в России», — пишет Назарбаев.

По мнению автора мемуаров, Путин вывел РФ на мировую арену.

«На сцену мировой политики вернулась могущественная страна, с которой нельзя не считаться и которую нельзя не признавать. С тех пор авторитет России продолжал расти все больше», — пишет он в своей книге.

Автор отмечает, что российскому лидеру «не свойственно оглядываться по сторонам с мыслью о том, что скажут люди».

Что Назарбаев написал о молодой любовнице

В своих мемуарах «Моя жизнь» Назарбаев впервые признал наличие второй семьи, пишет издание Orda. Он рассказал, что вторая жена родила ему долгожданных сыновей. От первого брака у него три дочери. Издание приводит отрывок из книги, в котором экс-лидер признается, что в конце 90-х познакомился со своей новой женой — Асель Исабаевой. Она, по воспоминаниям Назарбаева, вручила ему букет у трапа во время его рабочей поездки в Талдыкорган.

«Для участия в такой церемонии подбирают самых пригожих из местных девушек... Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой», — пишет экс-президент Казахстана.

Спустя некоторое время она выиграла титул «Мисс Казахстан — 1999». Спустя время Назарбаев и Исабаева начали встречаться, сочетались браком по мусульманскому обычаю. Впоследствии Асель родила экс-лидеру двух сыновей — в 2005 году родился Тауман, а в 2008-м — Байкен. По признаниям Назарбаева, первая жена Сара, «которая с молодых лет была опорой и рядом в часы самых тяжких испытаний», поняла и простила его. Он признался ей о наличии новой возлюбленной после рождения первого сына.

«Вообще, я одинаково отношусь к детям, будь это мальчик или девочка. В трех своих дочерях я души не чаю. И рожденных от них внуков считаю (вопреки казахской этнокультурной традиции) такими же полноправными внуками. Сын — наследник и продолжатель фамилии», — пояснил он.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Нурсултан Назарбаев

Что Назарбаев рассказал о борьбе с Западом и конфликте на Украине

В мемуарах Назарбаев заявил, что Запад планомерно вел антироссийскую политику, позволяя НАТО всё ближе продвинуться к границам России. Одной из причин тому Назарбаев назвал ошибку первого президента СССР Михаила Горбачёва, который не задокументировал обещание НАТО не продвигаться на восток.

«Это ли поступок профессионального политика? Запад, который где-то соблюдает, а где-то не соблюдает даже письменные договоренности, очень легко отошел от этого устного обещания», — подчеркнул он.

Назарбаев напомнил, что Киев уклонился от выполнения Минских соглашений.

«Все годы НАТО продвигалась всё ближе к границам России. Сколько оружия и средств поставлено Западом для этого [конфликта]. Всё это не приближает мир, а разжигает войну. Возможно, они этого и хотят», — отметил Назарбаев.

По его словам, Запад преподал лидерам постсоветских государств несколько уроков.

«Западные страны ограничивали дружбу своими интересами. Заканчивался интерес — заканчивалась и дружба. Это еще один урок, который мы усваивали в прошедшие годы», — пояснил казахстанский лидер.

Что Назарбаев рассказал о революции в Казахстане в 2022 году

Также Назарбаев рассказал в мемуарах подробности январских беспорядков в 2022 году.

«Подготовка к государственному перевороту, как выяснилось, проходила в течение 2021 года. <...> Истинное лицо радикальной оппозиции окончательно раскрылось в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к „координации действий“. В обращении к митингующим через [соцсети] был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве», — написал он.

По словам экс-президента, Аблязов «с гордостью и удовлетворением» воспринимает кровопролитие тех дней.

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