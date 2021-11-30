Львовский журналист призвал ликвидировать должность президента Украины

Должность президента Украины следует ликвидировать, об этом заявил львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире украинского Четвёртого канала. По мнению представителя медиасообщества, нынешний лидер страны Владимир Зеленский подорвал уважение населения к самому институту власти. Он также назвал главу государства злым и обиженным человеком.

После того, к чему скатился институт президентства, хочется его ликвидировать. Потому что после этого гопничества Зеленского институция уже настолько десакрализирована и укатана под плинтус, — заявил Дроздов.

Журналист также высказался о том, что украинцы уже никогда не смогут уважать своего государственного лидера.

У нас на посту президента глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами, — отметил телеведущий.

Ранее депутат Верховной рады Украины Роман Соха, избранный от Запорожской области, вышел из партии «Слуга народа» и выразил разочарование деятельностью президента Украины Владимира Зеленского.

Своё непонимание в вопросе поведения украинского лидера высказал и экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. Он назвал «неудачной шуткой» заявление президента Владимира Зеленского по поводу готовящегося государственного переворота с участием местного олигарха Рината Ахметова.