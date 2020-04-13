Лукашено потребовал прекратить «чесночно-имбирный психоз»

https://static.news.ru/photo/8143fd30-7d9e-11ea-ae6c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил сограждан прекратить «чесночно-имбирный психоз», вызванный распространением коронавируса, и призвал питаться традиционной для страны пищей. На фоне пандемии в республике выросли цены на лимоны, чеснок и имбирь из-за повышенного на них спроса.

Я наблюдаю новый психоз — чесночно-имбирный. Да успокойтесь, ради Бога, хватает чеснока и лука у каждой семьи. А имбирь или лимон — это не наша пища, — сообщил в эфире телеканала СТВ Лукашенко.

Президент также припомнил, что некоторые посмеивались, когда он призывал заниматься спортом, вести «нормальный образ жизни» и питаться белорусскими продуктами, а также предложил порассуждать об этом ещё раз, когда закончится «период болезней».

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко сообщил, что люди, заболевшие коронавирусом в Белоруссии, умирают от «букета хронических болезней», а не от коронавируса. По его словам, у умерших были диагностированы сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет, лёгочная недостаточность и другие заболевания, к которым «добавляется коронавирус».