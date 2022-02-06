Лукашенко: ни один спортсмен не добился бы высоких результатов без меня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что без его участия ни один спортсмен в республике не добился бы высоких результатов. Глава государства отметил, что он сделал многое для развития белорусского спорта, когда был главой Национального олимпийского комитета.

Ну, без меня практически ни один вид спорта, ни один спортсмен, который засветился высоко, без меня он не поднимался, — сказал президент.

Лукашенко возглавлял Национальный олимпийский комитет республики с 1997 по 2021 год. В прошлом году на этом посту Лукашенко сменил его сын Виктор.

Белорусский президент также сообщил, что покинет свой пост, когда перестанет чувствовать поддержку народа и поймёт, что большинство населения его не поддерживает.

Ранее Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании допустил возможность своего ухода с поста главы государства при выполнении ряда условий. Он заявил, что покинет президентское кресло, если в стране не будет акций протеста, а поддерживавшим его лицам дадут гарантии безопасности.

Лукашенко подчеркнул, что с головы его сторонников «ни один волос» не должен упасть. Политик пообещал, что после подготовки необходимых документов в стране будут проведены честные и открытые президентские выборы.