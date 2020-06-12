Лукашенко: жители Белоруссии заинтересовались жизнью на селе

https://static.news.ru/photo/1f4e5f0e-ac96-11ea-8441-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Интерес белорусов к жизни в сельской местности повысился во время пандемии коронавируса. Об этом заявил глава страны Александр Лукашенко.

Пандемия сподвигла нас к тому, чтобы люди пошли в деревни и стали покупать эти участочки, — рассказал Лукашенко во время визита в Полоцк.

По его словам, необходимо упростить условия для приобретения земли за пределами больших городов, чтобы белорусы не потеряли возможность «приобрести в деревне, на отдалённом хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен». Это позволит жителям страны уехать на выходные за город, а также отвезти туда пенсионеров на время пандемии.

Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные — купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками, — заявил Лукашенко, передаёт БелТА.

Он подчеркнул, что в стране хватает живописных мест, где можно приобрести участки для ведения хозяйства или выезда за город с семьёй.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьёзной. Общее число инфицированных в стране составило 51 816, по данным на 11 июня. Умерли 293 человека.

NEWS.ru писал, что Лукашенко считает коронавирусную инфекцию выгодной ведущим государствам, корпорациям и миллиардерам. Президент заявил, что в мире нет точной информации, является ли коронавирус рукотворным.