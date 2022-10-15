Лукашенко: Зеленскому запретили вести переговоры по Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры по Украине. По словам белорусского политика, его коллега несамостоятелен.

Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать... Где-то прав — не прав. Обвинять друг друга... Не тот путь, — сказал Лукашенко.

Белорусский глава призвал остановить конфликт, в котором «тысячи людей каждый день гибнут». Он напомнил, что президент России Владимир Путин «не единожды предлагал варианты», однако на Западе предпочитают не замечать инициатив главы РФ.

При этом Лукашенко указал на то, что «всё зависит от США и Великобритании». По его мнению, если Вашингтон и Лондон «поймут и согласятся, что завтра надо сесть за стол и договориться», то в течение недели это удастся.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время «50 государств воюют фактически против России на территории Украины». Однако, по его словам, «ситуацию на фронте никакие виды оружия, в том числе американские, не изменят».

Ранее Лукашенко заявил, что Минск участвует в военной операции России, всячески поддерживая ее. Президент республики подчеркнул, что страна контролирует, чтобы ее границы с Польшей и Литвой не были нарушены, а также чтобы эти государства не нанесли удар «в спину российским войскам».