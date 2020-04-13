Лукашенко заявил об отсутствии самоизоляции в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9114075e-7d81-11ea-946c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии самоизоляции в стране. Он уточнил, что врачи направляют заражённых коронавирусом пациентов на амбулаторное лечение.

Политик отметил, что госпитализация не всегда необходима, хотя изначально в больницы клали «сотнями», в том числе тех, кто контактировал с инфицированными COVID-19. Лукашенко подчеркнул, что за соблюдением пациентами домашнего режима следят сотрудники милиции, передаёт БелТА.

Белорусский лидер призвал врачей указывать разумные сроки амбулаторного лечения. По его словам, люди не станут сидеть дома по 14 дней.

Пишите столько, сколько надо. Слушайте, если 14 дней, то его уж лучше в стационаре держать, — сказал Лукашенко.

Политик раскритиковал жителей республики, которые «перегибают» с мерами защиты и даже на природе носят медицинские маски, писал NEWS.ru.