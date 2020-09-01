Лукашенко заявил об общем отечестве «от Бреста до Владивостока»

https://static.news.ru/photo/89b2dee0-ec3f-11ea-8cc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Александр Лукашенко сообщил, что у Белоруссии и России общее отечество «от Бреста до Владивостока» и пообещал его сохранить, что бы там «ни вякали на площадях». Такое заявление он сделал 1 сентября при посещении Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.

Чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока, — приводит его слова госагентство БелТА.

Белорусский президент при этом напомнил, что несколько месяцев назад отношения между Москвой и Минском охладели. Тогда он предупреждал, что дестабилизация ситуации в его республике обернётся такими мерами, что «до Владивостока будет тяжело». Возобновление «братской дружбы» он связывает с угрозой, исходящей от Запада.

В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнёрами. Не братьями стали, а партнёрами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом России уже сделали эти выводы, — заверил Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Выходящие на улицы люди подчёркивают, что их протест мирный и что они требуют новых выборов и отставки Лукашенко. Белорусский президент при этом не раз заявлял, что протестные настроения инспирированы извне и даже обвинял Польшу в намерении присоединить Гродненскую область.

15 августа Александр Лукашенко рассказал о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, РФ готова оказать помощь «по обеспечению безопасности» РБ, писал NEWS.ru.