Лукашенко заявил о попытке удара «Точкой-У» с территории Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что 13 марта была зафиксирована попытка Украины нанести удар ракетой «Точка-У» по территории Белоруссии, передаёт БелТА. Он отметил, что ракету удалось сбить над рекой Припять.

Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию. Буквально два дня тому назад ночью была зафиксирована попытка очередного удара по нашей территории — ракетой «Точка-У», которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над рекой Припятью, — сказал Лукашенко.

В результате удара украинской ракетой «Точка-У» 14 марта у Дома правительства в центре Донецка погиб по меньшей мере 21 человек. Ещё как минимум 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и доставлены в медицинские учреждения. В ДНР был объявлен траур.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР уже установлены имена и фамилии всех ответственных за нанесение ракетного удара.

В Кремле назвали произошедшее атакой на гражданское население. В Минобороны России заявили, что ракета была выпущена из Красноармейска, который находится под контролем украинских военных.