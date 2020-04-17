Лукашенко заявил о политизации ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/fc7bac00-8235-11ea-a182-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Тема распространения новой коронавирусной инфекции сильно политизируется. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Я уже ранее был вынужден констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа, что коронавирус сегодня уже стал политикой, — напомнил политик.

По его словам, некоторые государства используют тему болезни в собственных интересах. Он призвал людей подумать, как преодолевать последствия COVID-19.

Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я всё-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что закрылись «мощные» государства, но при этом у них всё равно погибают люди, передаёт портал Sputnik Беларусь.

В общей сложности на данный момент в РФ коронавирусом заболели 42 853 человека. За последние сутки было подтверждено 6060 случаев заражения в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов. С начала эпидемии в стране 3291 человек с COVID-19 выздоровел, 361 пациент умер.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко обрушился с критикой на российские тест-системы 17 апреля. В качестве аргумента он привёл мнение главного врача Коммунарки Дениса Проценко, который, заразившись коронавирусом, признал, что тесты эффективны только на 60%. По мнению же Лукашенко, эффективность тестов равна 30%.