Лукашенко заявил о подготовке покушения на его жизнь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на его жизнь готовится покушение. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он также рассказал, что под угрозой находятся и его дети, и назвал эту ситуацию запредельной. Отвечая на вопрос Владимира Соловьёва, он добавил, что его пытаются убить и сейчас.

Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, — сказал он.

Каких-либо подробностей готовящегося покушения Лукашенко не привёл, но пообещал сделать это через месяц. Он также добавил, что под угрозой расправы находятся и его дети.

Это запредельно. Это не красная линия, это уже что-то большее, — заявил белорусский лидер.

Весной 2021 года Лукашенко говорил, что на него готовится покушение с участием иностранных спецслужб. Кроме того, он рассказал, что его пытались устранить ещё в 1994 году.

Ранее Лукашенко назвал условие, при котором он готов уйти с поста президента. По его словам, он останется на должности в случае войны или ситуации, подобной той, что сложилась после президентских выборов в 2020 году. Пост главы государства он уступит преемнику, когда обстановка в Белоруссии нормализуется.