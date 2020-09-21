Лукашенко заявил о планах посетить Дальний Восток в 2021 году

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует посетить Дальний Восток РФ в 2021 году. Своими планами политик поделился во время переговоров с главой Приморского края Олегом Кожемяко.

Ваш регион очень богат природными ресурсами <...>. Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время и обязательно [посетим], начиная от Алтая, Байкала, Приморья, Сахалина, Камчатки. Всё-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы, — цитирует руководителя государства портал БелТА.

Руководитель республики отметил, что его российский коллега Владимир Путин постоянно тепло отзывается о Дальнем Востоке.

Он (Путин. — NEWS.ru) уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он всё время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время, — добавил Лукашенко.

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи подтвердили особую систему отношений между двумя странами. Такое мнение выразил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев. По его словам, кредит Белоруссии будет выдан Россией после дополнительных переговоров, однако оснований для сомнений в том, что это произойдёт, нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел 27 стран — участниц Европейского союза не смогли согласовать список персональных санкций в отношении представителей власти Белоруссии, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение насилия против граждан.

Решение блокирует представитель Кипра, который требует ввести санкции против Турции в связи с действиями Анкары в Средиземном море.