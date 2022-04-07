Лукашенко заявил о новом «водоразделе» между Востоком и Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с началом российских действий на Украине формируется новый «водораздел» между Востоком и Западом. По его словам, которые приводятся на сайте президента, на фоне санкций Запада для России и Белоруссии открываются новые окна возможностей.

Уже нет сомнений, что с началом российской операции в Украине завершилась целая историческая эпоха. В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый «водораздел» между Востоком и Западом, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днём единения народов 2 апреля и отметил, что Минск и Москва углубляют интеграцию, чтобы быть сильнее санкционного давления и диктата со стороны Запада. По словам Лукашенко, свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость и стремление к созиданию делают Союзное государство примером для других народов, которые устали «от заокеанской экспансии с её беспринципными методами подчинения всех жителей планеты интересам одной сверхдержавы».

В свою очередь российский лидер Владимир Путин отметил, что за последнее время России и Белоруссии удалось многого добиться на пути к интеграции. По его словам, страны утвердили ряд важнейших документов и обновили Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства. Российский президент выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей создаст условия для упрочения позиций двух стран на международной арене.