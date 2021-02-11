Лукашенко заявил о неожиданно большом числе его сторонников

https://static.news.ru/photo/66b91e9e-6c79-11eb-b942-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него неожиданно много сторонников и среди них не только люди в погонах.

По словам белорусского лидера, в настоящее время его ключевая задача заключается в том, чтобы «сделать справедливо».

Если хотите, чтобы я не вошёл в историю ретроградом, который сломал своими руками то, что создал, для меня это будет главное. Но и помните только одно, я не позволю сломать свою страну. У меня сегодня много сторонников, неожиданно много сторонников, даже из числа тех, которые думали иначе, — подчеркнул он в ходе Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко также отметил, что среди его сторонников не только люди в погонах, хотя «они просто красавцы», которые продемонстрировали, что «не зря едят хлеб», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко допустил возможность своего ухода с поста главы государства при выполнении ряда условий. Президент Белоруссии также сообщил, что проект новой конституции страны будет готов в течение 2021 года.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.