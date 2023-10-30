«Как бог на душу положит»: Лукашенко оценил сотрудничество со странами СНГ Лукашенко: Минску следует разработать планы сотрудничества со странами СНГ

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия сотрудничает с республиками бывшего СССР «как бог на душу положит», заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с послом Киргизии Эрмеком Ибраимовым в Минске. По словам белорусского лидера, которые приводит его пресс-служба, в такой ситуации необходимо выработать четкие планы сотрудничества со странами СНГ.

Я очень часто думаю о взаимодействии Беларуси с постсоветскими республиками. И на примере Кыргызстана обычно прихожу к выводу, что мы сотрудничаем с республиками как бог на душу положит. <...> Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза — теми, которые хотят с нами сотрудничать, — мы так и не подошли к этому, — сказал президент.

Он уточнил, что в отношениях между странами осталось нечто от советского периода, но это белорусскую сторону не устраивает. В то же время с другими странами, в том числе так называемой дальней дуги, такой подход практикуется, добавил он. Лукашенко признал, что налаживание сотрудничества со странами бывшего СССР не составляет труда, но отметил, что Минску необходимо сформировать единый подход.

Они [страны бывшего СССР] и так наши, мы всегда с ними наладим отношения. А с другой стороны, ведь план такой нужен. И нам в Министерстве иностранных дел надо иметь страновые планы взаимоотношений, особенно с Кыргызстаном. У нас есть что предложить кыргызскому государству. У них много чего есть, что нам нужно. И такие связи у нас обязательно должны быть, — заявил белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со 100-летием республики и заявил о стремлении Минска к расширению сотрудничества с Анкарой. По его словам, Минск видит в Турции перспективного партнера.