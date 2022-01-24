«Менторский тон»: Лукашенко о попытках давления США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не допустит оккупации республики. В то же время он отметил сложную обстановку на южных границах страны. По словам Лукашенко, Минску не нужна война, но Вашингтон подталкивает к таким действиям, сообщает агентство БелТА.

Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введём санкции. Если вы это ядерное оружие вернёте в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси, — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии также удивился сообщениям о якобы оккупации страны.

Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал то, что у нас «произошла оккупация Беларуси». Я как главнокомандующий как-то не заметил, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Минск может ответить на угрозы и менторский тон представителей Госдепа США в адрес республики.

Белорусский лидер утвердил решение по охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году. Основные усилия по охране границы будут сосредоточены на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, особенно на украинском направлении.

Ранее Лукашенко выразил мнение, что Белоруссия должна извлечь урок из событий, произошедших в Казахстане в начале января. По его словам, важно не допустить в стране погромов и мародёрства.