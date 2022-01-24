«Менторский тон»: Лукашенко о попытках давления США
Лукашенко назвал попытки давления США на Белоруссию менторским тоном
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:47, 24 января 2022
Александр ЛукашенкоФото: president.gov.by
Читайте нас в Google Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не допустит оккупации республики. В то же время он отметил сложную обстановку на южных границах страны. По словам Лукашенко, Минску не нужна война, но Вашингтон подталкивает к таким действиям, сообщает агентство БелТА.
Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введём санкции. Если вы это ядерное оружие вернёте в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси, — подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии также удивился сообщениям о якобы оккупации страны.
Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал то, что у нас «произошла оккупация Беларуси». Я как главнокомандующий как-то не заметил, — сказал Лукашенко.
Он добавил, что Минск может ответить на угрозы и менторский тон представителей Госдепа США в адрес республики.
Белорусский лидер утвердил решение по охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году. Основные усилия по охране границы будут сосредоточены на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, особенно на украинском направлении.
Ранее Лукашенко выразил мнение, что Белоруссия должна извлечь урок из событий, произошедших в Казахстане в начале января. По его словам, важно не допустить в стране погромов и мародёрства.