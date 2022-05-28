Лукашенко заявил о напряженной обстановке на границе Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о напряженной военно-политической обстановке на границах республики. По его словам, белорусы защитят независимость страны, если потребуется, передает Telegram-канал «Пул Первого».

В наше непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряженная военно-политическая обстановка, — сказал Лукашенко во время поздравления командования и личного состава ВС с Днем пограничника.

Президент Белоруссии отметил, что каждый гражданин понимает, «перед какими вызовами и угрозами» стоит государство. По словам Лукашенко, в настоящее время вокруг республики «идет противоборство», на передней линии обороны которого находятся пограничники.

Убежден, что свою независимость и территориальную целостность мы защитим, если потребуется, а пограничники сделают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности, — заявил президент.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Украина готовится к возможному удару со стороны Белоруссии. По данным газеты, бойцы теробороны выкапывают траншеи и обустраивают позиции.

Лукашенко ранее потребовал создать оперативное командование на южном (украинском) направлении. Он отметил, что в Минобороны Белоруссии выступали с такой инициативой ещё в прошлом году, однако она была отложена.