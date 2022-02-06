Лукашенко: МЧС Белоруссии вооружат на случай войны

Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируют вооружить, чтобы задействовать их наравне с армией в случае конфликта или военных действий. Для этого им могут предоставить необходимое стрелковое оружие и технику. Как сообщает БелТА, этот вопрос обсуждается на совещании у президента Белоруссии Александра Лукашенко, посвящённом совершенствованию структуры системы МЧС.

По словам президента, сотрудники МЧС хотят быть силовым блоком и владеть оружием «не хуже, чем в армии и милиции». Он также предположил, что после модернизации для них, как вооружённых людей, найдётся работа в том числе и в мирное время.

Если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что, в МЧС крепкие надёжные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Белоруссия и Российская Федерация дадут совместный ответ в случае, если Украина начнёт войну против Донбасса. Он добавил, что Москва и Минск нарисовали красные линии, а если кто-то их переступит, «то получит». По его мнению, Киев к войне подталкивает администрация США, тогда как президент РФ Владимир Путин в данной ситуации ведёт себя совершенно правильно.