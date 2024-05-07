Лукашенко заявил о накале обстановки у границ Белоруссии Лукашенко: обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обострении обстановки у западных и южных границ страны. По его словам, которые приводит близкий к администрации президента Telegram-канал «Пул первого», это связано с расширением военных блоков других стран, а также наращиванием военного потенциала НАТО в регионе.

Накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. Все это уже у западных и южных границ нашей Белоруссии, — сказал лидер страны.

Ранее глава КГБ республики Иван Тертель сообщил, что силовые структуры Белоруссии пресекли атаку дронов, запущенных с территории Литвы. Он уточнил, что целью удара были объекты в Минске и его окрестностях. Тертель добавил, что представители радикальных группировок создают боевые дроны в Литве и Польше, чтобы в последующем атаковать белорусские объекты.

Лукашенко ранее заявил, что Вашингтон продвигает агрессивные нарративы в адрес России и Белоруссии, что повышает градус враждебности НАТО. По его словам, вокруг государств продолжает формироваться пояс недружественных соседей и Минск ожидает, что к нему присоединятся новые члены.